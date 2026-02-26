Любовь длиною в 65 лет: супруги из Красноярского края отметили железную свадьбу

Виктор Матвеевич и Анна Ивановна Ротарь из Сухобузимского отметили железную свадьбу. Супруги вместе 65 лет. Об этом рассказали в краевом Агентстве ЗАГС. История их любви началась в совхозе «Борец» села Сон, где после службы Виктор работал в животноводстве и помощником комбайнера, а его будущая жена трудилась начальником почты. Молодые люди встречались на работе у Анны, а также на танцах, где мужчина любил играть на баяне. После теплых встреч и общения Виктор пришел свататься и сделал Анне предложение.