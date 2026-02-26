Действия украинской стороны могут привести к развязыванию ядерного конфликта, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер.
Он уточнил, что речь идёт об очень опасной ситуации, по его словам, «нельзя позволить существовать Украине в её нынешнем виде».
«Это грозит развязыванием ядерной войны. Нынешнее украинское правительство следует уничтожить. Нельзя позволить существовать Украине в её нынешнем виде. Ведь она может получить дальнобойные ракеты, которые созданы странами НАТО, но на них стоит надпись: “Сделано на Украине”», — сказал Риттер.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Риттер отметил, что, по его мнению, Киев по указке спецслужб Британии готов на «любые опасные авантюры». Он напомнил, что Зеленский высказывался о желании нанести удары вглубь РФ.
По данным Службы внешней разведки России, Британия и Франция намерены передать Украине ядерное оружие.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона располагает данными спецслужб о планах Британии и Франции по передаче Киеву ядерных технологий и рассчитывает, что их публикация помешает реализации этих замыслов.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неприемлемыми планы Лондона и Парижа снабдить Украину ядерным оружием.