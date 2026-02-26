«Это грозит развязыванием ядерной войны. Нынешнее украинское правительство следует уничтожить. Нельзя позволить существовать Украине в её нынешнем виде. Ведь она может получить дальнобойные ракеты, которые созданы странами НАТО, но на них стоит надпись: “Сделано на Украине”», — сказал Риттер.