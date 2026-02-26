Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев провоцирует ядерную войну: на Западе заявили об уничтожении Украины

Действия Украины могут привести к развязыванию ядерного конфликта, «нынешнее украинское правительство следует уничтожить», заявил Скотт Риттер.

Источник: Аргументы и факты

Действия украинской стороны могут привести к развязыванию ядерного конфликта, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер.

Он уточнил, что речь идёт об очень опасной ситуации, по его словам, «нельзя позволить существовать Украине в её нынешнем виде».

«Это грозит развязыванием ядерной войны. Нынешнее украинское правительство следует уничтожить. Нельзя позволить существовать Украине в её нынешнем виде. Ведь она может получить дальнобойные ракеты, которые созданы странами НАТО, но на них стоит надпись: “Сделано на Украине”», — сказал Риттер.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Риттер отметил, что, по его мнению, Киев по указке спецслужб Британии готов на «любые опасные авантюры». Он напомнил, что Зеленский высказывался о желании нанести удары вглубь РФ.

По данным Службы внешней разведки России, Британия и Франция намерены передать Украине ядерное оружие.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона располагает данными спецслужб о планах Британии и Франции по передаче Киеву ядерных технологий и рассчитывает, что их публикация помешает реализации этих замыслов.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неприемлемыми планы Лондона и Парижа снабдить Украину ядерным оружием.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше