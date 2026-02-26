Турсынбаева вдохновилась результатами Шайдорова и Самоделкиной на Олимпиаде

Со слов прославленной фигуристки. Золото Михаила Шайдорова и топ-10 Софьи Самоделкиной на Олимпиаде не только сделали Казахстан заметным в мировом сообществе, но и подарили подрастающему поколению и маленьким фигуристам страны надежду. Такое заключение она сделала 25 февраля на своей странице в Instagram.
«Наконец-то фигурное катание начинает получать должное внимание в Казахстане — и это чувствуется. Все благодаря Мише и Софье», — отметила Турсынбаева.
Турсынбаева подчеркнула, что испытывает счастье от предыдущего выступления на мировой арене под флагом Казахстана. А в настоящее время ее переполняет гордость за наших спортсменов, которые достойно продолжили и добились высочайших результатов.
«Это невероятный вид спорта, который я люблю всем сердцем. Я тоже вдохновилась их результатами, хоть и завершила карьеру и катаюсь для себя», — Элизабет Турсынбаева.
Фигуристка действительно в последнее время активизировалась в своих соцсетях. Она откровенно делится личными событиями и кадрами с ледового катка. А 24 февраля Элизабет поздравила с днем рождения своего бывшего тренера Этери Тутберидзе.
В свете минувшей Олимпиады одни называют тренера «гением», другие — «королевой зла». Но у Элизабет сохранились к ней самые теплые чувства.
«С днем рождения, дорогая Этери! Желаю вам крепкого здоровья, бесконечного вдохновения и непоколебимой страсти во всем, что вы делаете! Пусть вас всегда окружают любовь и счастье», — подписала совместную фотографию Турсынбаева.
