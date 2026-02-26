Турсынбаева вдохновилась результатами Шайдорова и Самоделкиной на Олимпиаде

Со слов прославленной фигуристки. Золото Михаила Шайдорова и топ-10 Софьи Самоделкиной на Олимпиаде не только сделали Казахстан заметным в мировом сообществе, но и подарили подрастающему поколению и маленьким фигуристам страны надежду. Такое заключение она сделала 25 февраля на своей странице в Instagram.