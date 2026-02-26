В Хабаровском крае 770 человек пострадали от гололеда за несколько дней

В Хабаровском крае более 770 человек получили травмы из-за гололеда во время циклона, сообщает ТАСС со ссылкой на министерстве здравоохранения региона.
По данным краевого минздрава, с 21 по 25 февраля в травмпункты обратились 772 человека, 68 из них пришлось госпитализировать.
В ведомстве отметили, что основная нагрузка пришлась на травмпункты Хабаровск — жители чаще всего приходили с ушибами и переломами. «Период был крайне тяжёлым, количество обращений выросло резким скачком», — пояснили в министерстве.
Регион оказался под влиянием мощного циклона, пришедшего из района Монголии. Основной удар стихии пришёлся на 23 февраля, однако неблагоприятные условия сохранялись и позже. Сильный ветер, снег и мокрый снег обрушились на регион, местами выпало до пяти месячных норм осадков. В Николаевск-на-Амуре и Хабаровске прошёл переохлаждённый дождь — жидкие осадки мгновенно превращались в лёд, создавая сплошной гололед.
Обледенение осложнило движение на дорогах и тротуарах. Не работал главный аэропорт региона — Аэропорт Хабаровск (Новый), были ограничения в работе воздушных гаваней других населённых пунктов. Закрывались автобусные трассы, возникали перебои с электроснабжением. Сейчас коммунальные и аварийные службы продолжают устранять последствия циклона.