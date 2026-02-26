В Хабаровском крае 770 человек пострадали от гололеда за несколько дней

Регион оказался под влиянием мощного циклона, пришедшего из района Монголии. Основной удар стихии пришёлся на 23 февраля, однако неблагоприятные условия сохранялись и позже. Сильный ветер, снег и мокрый снег обрушились на регион, местами выпало до пяти месячных норм осадков. В Николаевск-на-Амуре и Хабаровске прошёл переохлаждённый дождь — жидкие осадки мгновенно превращались в лёд, создавая сплошной гололед.