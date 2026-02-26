Названа альтернатива вкладам с более высокой доходностью

Парламентарий пояснил, что облигации являются надежной альтернативой банковским вкладам, поскольку выплаты по ним, как и по депозитам, гарантируются государством. Это дает инвесторам уверенность в сохранности и стабильности их вложений, а также возможность получить потенциально более высокий доход.