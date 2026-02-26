Названа альтернатива вкладам с более высокой доходностью

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ИА DEITA.RU.
Он подчеркнул, что после решения Центрального Банка снизить ключевую ставку до 15,5% годовых, следует ожидать дальнейшего уменьшения ставок по депозитам, что делает традиционные вклады менее выгодными.
В такой ситуации стоит обратить внимание на более защищённые государством финансовые инструменты, способные обеспечить более высокую доходность при приемлемом уровне риска.
Аксаков отметил, что несмотря на то, что текущие депозитные ставки остаются относительно высокими, существует смысл постепенно переходить к другим финансовым инструментам, особенно тем, которые представлены на фондовом рынке.
Парламентарий пояснил, что облигации являются надежной альтернативой банковским вкладам, поскольку выплаты по ним, как и по депозитам, гарантируются государством. Это дает инвесторам уверенность в сохранности и стабильности их вложений, а также возможность получить потенциально более высокий доход.
Кроме этого, председатель комитета подчеркнул важность развития фондового рынка и расширения набора инвестиционных инструментов для розничных инвесторов. Такая политика позволит населению не только эффективнее размещать свои сбережения, но и способствовать поступлению долгосрочных финансовых ресурсов в экономику.