Школьник из Кызылорды уже три года почти не спит

Каждая ночь для семьи Алинура Рахым превращается в испытание. Уже три года 10-летний мальчик практически не спит — по словам матери, ему удается заснуть лишь на короткое время, иногда всего на час за ночь, сообщает «7 канал».

Источник: Курсив

Семья неоднократно обращалась к врачам. Проведенные обследования и анализы серьезных отклонений не выявили. Специалисты назначали успокоительные препараты, однако заметного эффекта они не дали.

«С каждым днём сын всё меньше хочет спать. Мне больно это видеть, я не понимаю, почему так происходит. Спрашиваю его: “Алинур, ты же совсем не спал ночью, ты не устал?” А он отвечает: “Нет, мама, я не устал”. Каждая наша ночь — как пытка. Когда я рассказываю об этом врачам, они не верят», — рассказала мама мальчика Айнаш Кайпбаева.

Сам Алинур признается, что чувствует постоянную усталость. У него отёкшие глаза, он выглядит вялым и жалуется на головные боли.

«Я хочу спать, но не могу уснуть. Даже если ложусь рано, всё равно засыпаю поздно. Лекарства не помогают. Когда встаю, у меня постоянно болит голова. Иногда кажется, что я видел сон, но смотрю на часы — прошло всего 5−10 минут», — говорит мальчик.

По словам матери, в последнее время у сына появилась забывчивость. Врачи связывают это с хроническим недосыпанием и предупреждают о возможных последствиях.

«Всё формируется на основе того, что ребёнок не досыпает. И это вызывает когнитивные нарушения, эмоциональные нарушения, будут и физические последствия», — отметила детский врач-психиатр Марина Вихновская.

«Необходимо обратиться к детскому невропатологу, провести электроэнцефалографию с записью ночного сна и оценить неврологический статус. Решение будет приниматься по результатам обследования», — считает врач-невролог Асем Касенова.

Специалисты подчеркивают, что бессонница сегодня все чаще диагностируется у детей. Среди возможных причин — неврологические нарушения, психологические факторы и чрезмерное использование гаджетов. Врачи рекомендуют не откладывать комплексное обследование, чтобы установить причину и предотвратить серьезные последствия для здоровья.