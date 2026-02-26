Школьник из Кызылорды уже три года почти не спит

«С каждым днём сын всё меньше хочет спать. Мне больно это видеть, я не понимаю, почему так происходит. Спрашиваю его: “Алинур, ты же совсем не спал ночью, ты не устал?” А он отвечает: “Нет, мама, я не устал”. Каждая наша ночь — как пытка. Когда я рассказываю об этом врачам, они не верят», — рассказала мама мальчика Айнаш Кайпбаева.