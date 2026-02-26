Михаил Мишустин отметил возможности нового аэропорта Хабаровска

В Хабаровске премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул значимость нового международного терминала аэропорта города, который был открыт 4 сентября 2025 года Президентом России Владимиром Путиным в рамках X Восточного экономического форума, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект реализован АО «Хабаровский аэропорт» с применением механизмов господдержки, включая льготное финансирование по линии ВЭБ.РФ. Инвестиции составили 6,1 млрд рублей, создано 177 новых рабочих мест. Терминал оснащён 2 телетрапами, 7 лифтами, 7 эскалаторами, 2 уровнями автоматизированной обработки багажа, 11 стойками регистрации и 30 кабинами паспортного контроля. Его пропускная способность — 600 пассажиров в час, годовой лимит — до 1 млн человек. Суммарная площадь аэровокзального комплекса теперь составляет 48 тыс. кв. метров.
— Современный терминал позволяет сделать поездки жителей Хабаровского края удобнее и безопаснее, — отметил Михаил Мишустин, добавив, что в стране планируется строительство более десяти новых пассажирских терминалов, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке.
Губернатор края Дмитрий Демешин поблагодарил Правительство России и Михаила Мишустина за поддержку модернизации аэропортов региона. По его словам, транспортная доступность особенно важна для связи с удалёнными районами Хабаровского края. В планах — новые рейсы из Комсомольска-на-Амуре и реконструкция аэродрома Охотска, а также обновление аэропортов в Аяно-Майском районе и Херпучи с вводом в эксплуатацию к 2030 году.
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», предусматривающего обновление аэродромной инфраструктуры, установку современного светосигнального оборудования, быстровозводимых зданий и мобильной топливозаправочной техники. Общий объём финансирования этих мероприятий превышает 500 млн рублей.