Михаил Мишустин отметил возможности нового аэропорта Хабаровска

Губернатор края Дмитрий Демешин поблагодарил Правительство России и Михаила Мишустина за поддержку модернизации аэропортов региона. По его словам, транспортная доступность особенно важна для связи с удалёнными районами Хабаровского края. В планах — новые рейсы из Комсомольска-на-Амуре и реконструкция аэродрома Охотска, а также обновление аэропортов в Аяно-Майском районе и Херпучи с вводом в эксплуатацию к 2030 году.