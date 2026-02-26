Аэропорт Охотска закрыт из-за последствий циклона

Сегодня, 26 февраля, север региона оправляется от последствий мощного снегопада. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», воздушная гавань Охотска закрыта на очистку взлетно-посадочную полосу от снега.
Ожидается, что работы завершат к полудню.
Информация о времени вылета рейсов 401 за 23 и 24 февраля из Хабаровска в Охотск будет предоставлена авиакомпанией «Хабаровские авиалинии» в 10.30.
Пассажирам рекомендуется следить за официальной информацией в телеграм-канале компании и на сайте аэропорта Хабаровска.