Аэропорт Охотска закрыт из-за последствий циклона

Воздушная гавань на севере края не работает до очистки полосы от снега.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня, 26 февраля, север региона оправляется от последствий мощного снегопада. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», воздушная гавань Охотска закрыта на очистку взлетно-посадочную полосу от снега.

Ожидается, что работы завершат к полудню.

Информация о времени вылета рейсов 401 за 23 и 24 февраля из Хабаровска в Охотск будет предоставлена авиакомпанией «Хабаровские авиалинии» в 10.30.

Пассажирам рекомендуется следить за официальной информацией в телеграм-канале компании и на сайте аэропорта Хабаровска.