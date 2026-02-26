Сколько стоят карта Мародёров и куртка Шварценеггера: в США выставят на торги памятный кинореквизит

В США в конце марта состоится аукцион Propstore. На продажу выставят известный кинореквизит. Он включает, например, кожаную куртку Арнольда Шварценеггера из «Терминатора». На торги также выставят таинственную карту Мародёров из «Гарри Поттера». Об этом сообщило агентство Reuters.
По мнению экспертов, куртку Шварценеггера могут продать за миллионы рублей. Планируется, что общая выручка достигнет девяти миллионов долларов.
Стоимость карты Мародёров оценивается в 40−80 тысяч долларов. Лотом также станет голова дроида C-3PO из «Звездных войн». Ее цена может составить от 26 до 53 миллионов рублей.
В России между тем планируют продать на торгах здание Рижского вокзала в Москве. Аукцион пройдет в ближайшее время. С такой инициативой выступил Минфин РФ. Российское правительство одобрило предложение о продаже строения.