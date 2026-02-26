Сколько стоят карта Мародёров и куртка Шварценеггера: в США выставят на торги памятный кинореквизит

В США в конце марта состоится аукцион Propstore. На продажу выставят известный кинореквизит. Он включает, например, кожаную куртку Арнольда Шварценеггера из «Терминатора». На торги также выставят таинственную карту Мародёров из «Гарри Поттера». Об этом сообщило агентство Reuters.