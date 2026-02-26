Корректировку генсхемы новосибирского метро завершат в апреле 2026 года

Корректировку генеральной схемы развития Новосибирского метрополитена планируют завершить в апреле 2026 года. Муниципальный контракт на выполнение работ заключили 21 июля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Скорректированный документ позволит учесть актуальные транспортные потребности жителей растущего города и перспективы развития территорий. Новая схема заменит старую редакцию, которая потеряла актуальность из-за нелинейного развития районов.
Глава города уточнил, что предварительно приоритетным направлением остается Дзержинская линия. Речь идет о строительстве двух новых станций и метродепо. Кроме того, в настоящий момент проект левого перегонного тоннеля от «Березовой рощи» до «Золотой Нивы» уже готов и находится на экспертизе.
В 2025 году для метрополитена приобрели пять пятивагонных составов «Ермак», которые уже работают на линии. Также продолжается модернизация станций: внедрена оплата проезда по лицу (Face ID), а на станциях «Речной вокзал» и «Площадь Ленина» установили турникеты нового поколения. В планах на 2026 год замена турникетов на станции «Октябрьская».