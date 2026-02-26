Корректировку генсхемы новосибирского метро завершат в апреле 2026 года

В 2025 году для метрополитена приобрели пять пятивагонных составов «Ермак», которые уже работают на линии. Также продолжается модернизация станций: внедрена оплата проезда по лицу (Face ID), а на станциях «Речной вокзал» и «Площадь Ленина» установили турникеты нового поколения. В планах на 2026 год замена турникетов на станции «Октябрьская».