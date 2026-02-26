Онлайн-сервисам запретят навязывать подписки, рассказали в Госдуме

«С 1 марта 2026 года вступает в силу закон № 376-ФЗ. Формально — это про подписки. По сути — это про изменение правил в цифровой экономике. Последние годы бизнес научился зарабатывать не только на продукте, но и на человеческой забывчивости. Подписочная модель строится на автопродлении: человек подключил сервис, воспользовался пробным периодом — и дальше деньги списываются автоматически. Часто пользователь уже не пользуется услугой, но платит по инерции. Это называется “инерционная монетизация” — и в мире это огромный рынок. Новый закон ломает именно эту модель. Теперь если человек удалил карту или отозвал согласие — списаний быть не может. Согласие должно быть действующим, а не когда-то поставленной галочкой», — сказал Гусев.