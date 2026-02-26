Ричмонд
В Новосибирске суд оштрафовал женщину за 1276 пачек контрафактных сигарет

Немаркированную продукцию уничтожили.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске суд оштрафовал хозяйку ларька за крупную партию контрафактных сигарет. Подробности рассказали в прокуратуре Первомайского района.

В сентябре 2025 года предпринимательница три раза ездила на рынок в Кировском районе и закупила там 1276 пачек сигарет без маркировки. Товар она спрятала у себя в подсобке, полиция раскрыла преступление в ходе одного из рейдов по борьбе с контрафактом.

Следователи возбудили уголовное дело о приобретении и хранении продукции без маркировки.

— Немаркированная продукция изъята правоохранительными органами из незаконного оборота. Общая стоимость немаркированной продукции составила 172 тысячи рублей. Судом назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Немаркированные табачные изделия уничтожены, — сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Первомайского района.