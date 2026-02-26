В Новосибирске суд оштрафовал женщину за 1276 пачек контрафактных сигарет

В сентябре 2025 года предпринимательница три раза ездила на рынок в Кировском районе и закупила там 1276 пачек сигарет без маркировки. Товар она спрятала у себя в подсобке, полиция раскрыла преступление в ходе одного из рейдов по борьбе с контрафактом.