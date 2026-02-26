Молодежь Хабаровского края зовут на международный фестиваль в Екатеринбурге

К участию приглашаются активные и инициативные молодые люди как для деловой и образовательной программы, так и в составе волонтерского корпуса фестиваля. Мероприятие реализуется в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, направленного на развитие международного сотрудничества, поддержку молодежных инициатив и создание возможностей для самореализации молодых людей. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте до 31 марта 2026 года.