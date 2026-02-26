Молодежь Хабаровского края зовут на международный фестиваль в Екатеринбурге

К участию приглашаются активные и инициативные молодые люди как для деловой и образовательной программы, так и в составе волонтерского корпуса фестиваля. Мероприятие реализуется в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, направленного на развитие международного сотрудничества, поддержку молодежных инициатив и создание возможностей для самореализации молодых людей. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте до 31 марта 2026 года.
«Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге станет следующим шагом в развитии глобального сообщества молодежи, сформированного на ВФМ-2024. Его участники — это молодые лидеры со всего мира, готовые брать ответственность за будущее и совместно формировать повестку завтрашнего дня. В Россию приедут лучшие представители ключевых сфер: креативных индустрий, госуправления, науки и образования, спорта, предпринимательства, медиа, цифровизации, IT и социального сектора», — рассказал генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов.
Участники смогут представить свои проекты, обменяться опытом и выстроить международные партнерские связи. Волонтерский корпус соберет 2000 добровольцев со всей России, которые будут работать по 17 направлениям: от логистики и аккредитации до сопровождения делегаций и создания медиаконтента. Кандидаты должны быть старше 16 лет, иметь опыт добровольческой деятельности, высокий уровень мотивации, развитые коммуникативные навыки, умение работать в команде и знание иностранных языков.
«Участие в таких международных событиях позволяет молодежи Хабаровского края представить свои инициативы, получить новый опыт и включиться в глобальные молодежные процессы. Мы хотим, чтобы как можно больше ребят региона воспользовались этим шансом», — отметили в комитете по делам молодежи правительства края.