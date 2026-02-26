Россиянам стали доступны новые методы лечения рака по ОМС

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) при лечении онкологии по ОМС, среди них злокачественные новообразования мочевого пузыря, пищевода и кардии, а также желчных протоков, следует из документа кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.