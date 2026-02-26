Режиссёр из Владивостока снял триллер с Тилем Швайгером

Режиссёр из Владивостока Алексей Звонцов снял в Минске англоязычный триллер «Бочка» (18+) с Тилем Швайгером в главной роли. Мировая премьера фильма запланирована на 12 марта на кинофестивале Cinequest в Калифорнии.
Об этом сообщили Новости VL. Издание уточняет, что сценарий Звонцов написал вместе с приморскими авторами Александром Бережным и Дмитрием Борисовым. Для режиссёра, много лет работавшего в рекламе и коротком метре, «Бочка» стала первым полнометражным проектом и шансом выйти на международную аудиторию.
Первоначально Звонцов с коллегами собирался снимать камерный триллер во Владивостоке. Планировался небольшой бюджет и минимум персонажей. После переговоров с партнёрами производство перенесли в Минск. Сценарий переписали под английский язык и смогли пригласить Тиля Швайгера, известного по фильмам «Достучаться до небес», «Бесславные ублюдки» и другим работам.
Путь от идеи до готовой картины занял чуть больше года. Команда набирала актёров по видеопробам и подключала специалистов из разных стран для озвучки и постпродакшена. Несколько раз пересматривали монтаж и готовили финальную версию. Именно её покажут на Cinequest Film Creativity Festival.
Сюжет фильма вращается вокруг подростка-пранкера, который приходит в себя запертым в металлической бочке в заброшенном цехе. Он пытается выбраться и по ходу дела восстанавливает обстоятельства похищения. Его единственным собеседником становится религиозный отец, у которого непростые отношения с сыном. Мужчина прикован к столбу в том же помещении.
Сейчас у фильма нет русскоязычного дубляжа. Создатели планируют подготовить версию на русском и организовать прокат не только в России, но и в ряде стран СНГ. Даты релиза ещё не определены. Звонцов подчёркивает, что они будут зависеть от результатов мартовского показа в США и дальнейших переговоров с дистрибьюторами.
Алексей Звонцов родился во Владивостоке в 1984 году и учился в ДВГТУ. В 2011 году он вместе с партнёром запустил продакшен FAZA, занимавшийся созданием видеоконтента. Затем режиссёр переехал в Москву, где продолжил работать в рекламе. Он снял несколько короткометражек и участвовал в крупных российских и зарубежных проектах до перехода к полнометражному кино.