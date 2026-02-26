Режиссёр из Владивостока снял триллер с Тилем Швайгером

Сейчас у фильма нет русскоязычного дубляжа. Создатели планируют подготовить версию на русском и организовать прокат не только в России, но и в ряде стран СНГ. Даты релиза ещё не определены. Звонцов подчёркивает, что они будут зависеть от результатов мартовского показа в США и дальнейших переговоров с дистрибьюторами.