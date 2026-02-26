Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Оливер Грант, сооснователь группы Wu-Tang Clan

На 53-м году жизни умер сооснователь группы Wu-Tang Clan Оливер Грант.

Источник: Комсомольская правда

В возрасте 52 лет скончался музыкант Оливер Грант. Он был сооснователем американской группы Wu-Tang Clan. Оливер Грант известен фанатам под псевдонимом Power. О смерти музыканта оповестила группа Wu-Tang Clan в соцсети Х.

Коллектив был основан в 1992 году. Группа регулярно ездит в мировые туры и собирает толпы поклонников.

«Покойся с миром, Power», — попрощалась с музыкантом группа.

Ранее в Челябинске скончался худрук вокально-инструментального ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп. Музыканту было 74 года. Точные причины смерти пока не раскрываются. Ростислав Гепп был вокалистом, клавишником и флейтистом ансамбля с середины 1970-х. Под его руководством «Ариэль» выпустила восемь альбомов. Последний из них посвящен Челябинску.