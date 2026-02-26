Умер Оливер Грант, сооснователь группы Wu-Tang Clan

Ранее в Челябинске скончался худрук вокально-инструментального ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп. Музыканту было 74 года. Точные причины смерти пока не раскрываются. Ростислав Гепп был вокалистом, клавишником и флейтистом ансамбля с середины 1970-х. Под его руководством «Ариэль» выпустила восемь альбомов. Последний из них посвящен Челябинску.