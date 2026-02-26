В Омске за 10 тысяч продают старинную книгу «Секрет бога»

На портале «Авито» с декабря находится объявление о продаже в Омске старинной книги «Секрет бога». Ее цена обозначена в 10 тыс. рублей.
Автор книги не слишком известен, это некто Ж. Б. Тартье. Данный экземпляр издан в Париже в 1899 году, книга в хорошем состоянии, страницы на месте, без пометок и штампов. Приехать для покупки лично, правда, нужно не в черте Омска, а в поселок Магистральный.
Добавим, поиск в поисковиках выдает про эту книгу мало информации, но на различных платформах продаж за рубежом есть и более дешевые варианты ее же, от 13 до 48 евро. А в Интернет-магазине «Амазон» книга также 1899 года, но выглядящая по-другому, даже продается с пересчетом по курсу за 5 034 рубля с доставкой в Россию.
