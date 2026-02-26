Ричмонд
Мошенники разными схемами выманивают через Telegram коды от «Госуслуг»

В МВД рекомендуют не передавать никакие коды подтверждения неизвестным.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Мошенники внедряют разные схемы обмана россиян с выманиванием кода от портала «Госуслуги» через мессенджер Telegram. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

По одной из них, неизвестный звонит человеку и представляется сотрудником службы доставки. Он сообщает жертве, что ему нужен код, который пришел в Telegram из якобы официального бота верификации. Введенный в заблуждение человек называет цифры, которые по сути являются кодом доступа к учетной записи на портале «Госуслуги».

В МВД советуют не передавать никакие коды подтверждения неизвестным, а в случае ожидания доставки в ведомстве рекомендуют проверять статус только на официальных сайтах.