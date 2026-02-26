«Лучше сяду»: американец убил больную жену из-за нежелания ухаживать за ней

Симмонс признался в содеянном и объяснил мотив: он устал от болезни жены и скучает по «старой Нэнси». По его словам, он «лучше сядет в тюрьму, чем будет ухаживать за ней». Он подчеркнул, что в момент совершения убийства не был пьян. Сейчас он содержится в тюрьме округа Ориндж без права на залог, говорится в сообщении.