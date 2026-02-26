«Лучше сяду»: американец убил больную жену из-за нежелания ухаживать за ней

В штате Флорида 80-летний Уильям Элвуд Симмонс арестован по обвинению в убийстве своей 83-летней супруги Нэнси, страдавшей от деменции. Об этом сообщает Fox 35.
Инцидент произошел 21 февраля на кухне их дома в Орландо во время ссоры. Экс-полицейский взял дробовик из спальни и выстрелил в жену. Прибывшие сотрудники нашли тело Нэнси лицом вниз в луже крови.
Симмонс признался в содеянном и объяснил мотив: он устал от болезни жены и скучает по «старой Нэнси». По его словам, он «лучше сядет в тюрьму, чем будет ухаживать за ней». Он подчеркнул, что в момент совершения убийства не был пьян. Сейчас он содержится в тюрьме округа Ориндж без права на залог, говорится в сообщении.
В Великобритании суд приговорил 29-летнего Томаса Моргана к пожизненному заключению за убийство пятимесячного пасынка. Инцидент произошел, когда мать ребенка Джордан была на работе. После ссоры с женщиной Морган в ярости начал трясти ребенка. Это привело к черепно-мозговой травме, переломам и кровоизлиянию в оба глаза.