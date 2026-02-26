График выплаты пенсий изменится в марте

В марте у части пенсионеров изменится график выплаты пенсии, предупредил депутат Госдумы Алексей Говырин.
Парламентарий напомнил, что если день выплаты пенсии выпадает на выходной или праздничный день, то деньги должны доставить в предшествующий рабочий день. В марте в связи с Международным женским днем будут длинные выходные с 7 по 9 число, отметил депутат.
Поэтому часть пенсионеров получит деньги до праздника, пояснил он. Это касается пожилых граждан, получающих пенсию на карту. Если пенсию приносит почтальон, то точный график зависит от работы почтового отделения, рассказал Говырин в беседе с RT.
В марте не будет индексации пенсии. Но граждане, которым в феврале исполнилось 80 лет, в марте получат прибавку к пенсии в размере фиксированной выплаты — 9 584 рубля.
Сергей Ветров.