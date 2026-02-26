Гражданская авиация Казахстана: рекорды 2025 года и задачи на будущее

Кроме того, в июле 2025 года был подписан Мастер-план развития авиации до 2050 года с Сальваторе Шаккитано, президентом Совета ИКАО. В феврале-марте 2026 года ожидается прибытие экспертной миссии ICAO для практической реализации проекта, а в ноябре Казахстан намерен участвовать в выборах в Совет ICAO.