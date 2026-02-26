Депутат рассказала, надо ли сообщать о беременности на собеседовании

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Устраиваясь на работу, женщина не обязана сообщать о своей беременности на собеседовании, беременность и наличие детей не могут быть поводом для отказа в приёме на работу, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
«Давайте сразу начнём с главного: устраиваясь на работу, женщина не обязана сообщать о своей беременности на собеседовании. И не позволяйте потом работодателю стыдить вас за то, что вы якобы утаили важную информацию», — сказала Стенякина.
Она напомнила, что по всем вопросам, касающимся трудоустройства, работы, увольнения необходимо ориентироваться на Трудовой кодекс РФ.
«ТК РФ не содержит требования сообщать о беременности при трудоустройстве. Более того, в статье 64 ТК РФ прямо указано — беременность и наличие детей не могут быть поводом для отказа в приёме на работу. Отказ в приёме на работу или увольнение по причине беременности запрещены также Уголовным кодексом, статья 145 УК РФ», — подчеркнула депутат.
По словам Стенякиной, вся государственная политика сейчас направлена на то, чтобы в России создавались семьи, рождались дети.
«Мы все находимся в одной лодке, и любая организация, бюджетная или частная, должна поддерживать такой подход. Кстати, декретные выплаты назначает и выплачивает СФР, все работодатели для этого уплачивают страховые взносы, так что беременная сотрудница свою компанию не “обкрадывает”, — уточнила она.
Парламентарий добавила, что если компания по итогам собеседования предлагает женщине трудоустройство, значит, руководство устроили её опыт и квалификация, отпуск по беременности и родам продлится недолго, зато компания получила в штат подходящего сотрудника.
Стенякина считает, что в условиях дефицита кадров на рынке труда получается «хорошая игра вдолгую», а что касается отпуска по уходу за ребёнком, вместо мамы его может взять другой родственник, или же женщина может работать удалённо, вариантов много, но в любом случае, «беременность сотрудницы — не приговор для предприятия».
«Напомню еще несколько важных моментов. Работодатель при трудоустройстве беременной женщины не может установить для нее испытательный срок. Если сотрудница была принята с испытательным сроком и сообщила о беременности позже, испытательный срок завершится с этого момента», — сказала она.
Член думского комитета также отметила, что беременных сотрудниц нельзя отправлять в командировку, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время и выходные дни, нельзя уволить, если это не случай ликвидации предприятия.
«По заявлению беременной женщины её должны перевести на неполный рабочий день с пропорциональной оплатой. Женщина в положении вправе рассчитывать на безопасные условия труда, также руководство обязано отпускать её на приемы к врачу», — подытожила Стенякина.