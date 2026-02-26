Депутат рассказала, надо ли сообщать о беременности на собеседовании

«ТК РФ не содержит требования сообщать о беременности при трудоустройстве. Более того, в статье 64 ТК РФ прямо указано — беременность и наличие детей не могут быть поводом для отказа в приёме на работу. Отказ в приёме на работу или увольнение по причине беременности запрещены также Уголовным кодексом, статья 145 УК РФ», — подчеркнула депутат.