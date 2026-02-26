Вэнс оценил перестрелку у берегов Кубы: он счел инцидент не таким серьезным, как «стоило бы опасаться»

Американские власти отреагировали на ЧП у берегов Кубы. В результате перестрелки погибли четыре человека. Однако США не рассматривают инцидент как нечто серьезное. Об этом заявил вице-глава государства Джей Ди Вэнс в диалоге с журналистами.
Он выразил надежду, что ситуация «не настолько плоха», как стоило бы опасаться. Вице-президент США уведомил, что пока не знает деталей происшествия.
«Пусть Белый дом потом представит дополнительную информацию, когда она у нас появится», — заключил Джей Ди Вэнс.
Госсек США Марко Рубио назвал «чрезвычайно необычным» инцидент с катером, открывшим огонь у берегов Кубы. По его утверждению, американское правительство выяснит все детали. Однако госсек подчеркнул, что администрация США непричастна к ЧП.