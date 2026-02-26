Ричмонд
Axios: Трамп заявил Зеленскому, что хочет завершить конфликт за месяц

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого призвал как можно скорее завершить конфликт с Россией. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

30-минутная беседа стала первой после личной встречи политиков в Давосе в конце января. По словам собеседников издания, разговор прошел в дружелюбной и позитивной атмосфере.

— Зеленский сказал, что надеется на завершение войны в этом году, на что Трамп ответил, что война длится уже слишком долго, и выразил пожелание, чтобы она закончилась через месяц, — рассказал источник Axios.

Однако, по данным портала, между Москвой и Киевом сохраняются значительные разногласия, особенно по вопросу территорий.

Недавние переговоры между представителями России, США и Украины в Женеве заняли два дня. Встреча, которая началась 17 февраля около 16:00 по московскому времени, продлилась около пяти часов. Она проходила на русском и английском языках в закрытом для прессы режиме.

Уже на следующий день, 18 февраля, начался второй раунд переговоров, но он был более коротким и завершился спустя порядка двух часов. Глава делегации России Владимир Мединский рассказал, что беседа была тяжелой, но деловой. Новый раунд переговоров между Москвой, Киевом и Вашингтоном должен состояться в ближайшее время.

