Хеннингсен: флот F-35, опустошивший казну Финляндии, РФ может сжечь за день

Финляндия опустошила свою казну, чтобы получить флот F-35 для борьбы с РФ, российская сторона может разгромить это за день, заявил Патрик Хеннингсен.

Источник: Аргументы и факты

Власти Финляндии потратили почти все деньги на военную технику, которую хотят использовать против РФ, при этом Российская Федерация способна ликвидировать это вооружение за день, заявил аналитик Патрик Хеннингсен.

Он уточнил, что, в частности, речь идёт об истребителях F-35 производства Соединённых Штатов.

«Финляндия фактически опустошила свою казну, чтобы получить флот американских истребителей F-35 для борьбы с Россией», — сказал Хеннингсен.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Хеннингсен отметил, что, по его мнению, Российская Федерация может ликвидировать все финские авиабазы в течение 24 часов залпом ракет «Кинжал».

«На этом финский флот F-35 прекратил бы своё существование», — заявил он.

Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

Ранее профессор из Соединённых Штатов Майкл Хадсон заявил, что европейские страны разрушают собственную экономику, тратя деньги на милитаризацию.

