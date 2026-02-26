Эксперты рассказали о росте продаж лекарств от простуды в январе

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Продажи лекарств от простуды в январе текущего года подскочили в годовом выражении на 94%, почти такой же заметной была динамика и по снотворным — спрос на них вырос на 70%, подсчитали для РИА Новости аналитики «Атол».