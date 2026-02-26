Пассажирскую часть погранперехода на Большом Уссурийском откроют в 2027 году

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Пассажирскую часть пункта пропуска на острове Большой Уссурийский, по которому проходит граница с Китаем, планируется оборудовать и временно открыть в 2027 году. Об этом сообщил ТАСС губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
«Завершить строительство погранперехода планируется во втором квартале 2028 года, но в связи с тем, что китайская сторона пассажирскую часть пропуска открывает в 2026 году, а грузовую часть в 2027 году, и они обращаются за синхронизацией строительства, мы сейчас планируем возможность открыть пассажирскую часть пропуска во временном режиме в 2027 году. В этом году не успеем, а в следующем году мы поставим временный переход пассажирский и запустим туристов», — сказал Демешин.
Губернатор отметил, что на строительство и оборудование постоянного погранперехода, проект которого разрабатывает Росгранстрой, выделено 10,8 млрд рублей.
Демешин подчеркнул, что дорога по острову к пункту пропуска строится за счет региональных и федеральных средств по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». «В 2025 году Хабаровскому краю на строительство дороги выделено 1,2 млрд рублей, в 2026 году предусмотрено финансирование в объеме еще 1 млрд рублей. По строительству дороги идем с опережением графика почти на 11 месяцев», — подчеркнул он, добавив, что на Большом Уссурийском также ведется работа по обеспечению будущего пункта пропуска подключением к электросетям.