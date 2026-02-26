Пассажирскую часть погранперехода на Большом Уссурийском откроют в 2027 году

«Завершить строительство погранперехода планируется во втором квартале 2028 года, но в связи с тем, что китайская сторона пассажирскую часть пропуска открывает в 2026 году, а грузовую часть в 2027 году, и они обращаются за синхронизацией строительства, мы сейчас планируем возможность открыть пассажирскую часть пропуска во временном режиме в 2027 году. В этом году не успеем, а в следующем году мы поставим временный переход пассажирский и запустим туристов», — сказал Демешин.