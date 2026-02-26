Ричмонд
Скандал разгорелся вокруг строительства общественной бани в Туркестане

В Туркестане разгорается скандал вокруг строительства общественной бани — горожан беспокоит качество постройки. В акимате отреагировали на ситуацию, передает Kazinform.

Источник: Nur.kz

Как пишет издание, ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена стройка бани. Пользователей соцсетей и горожан обеспокоил вид возводимого объекта — он уже немного накренился. Горожане потребовали ответить, кто понесет ответственность, если здесь произойдет несчастный случай.

В акимате Туркестанской области подтвердили, что по данному объекту уже проводились проверки. Специалисты зафиксировали ряд замечаний, дали поручения по их устранению и взяли дело на контроль. В ведомстве заверяют, что качество и безопасность строительных работ также находятся под постоянным контролем.

Дополнительные пояснения дали в областном управлении строительства. Там уточнили, что объект не финансируется из бюджета и возводится за счет частных инвестиций. Заказчиком выступает частное товарищество с ограниченной ответственностью.

«Заказчику рекомендовали провести техническое инструментальное обследование железобетонных конструкций с привлечением специализированной организации. Эксперты должны оценить фактическую несущую способность элементов, проверить соответствие выполненных работ проектной документации и действующим строительным нормам», — сообщил руководитель ведомства Абай Турханов.

В управлении подчеркнули, что в случае игнорирования предписаний ответственность понесут все участники строительного процесса. При выявлении грубых нарушений возможны не только административные меры, но и уголовная ответственность.