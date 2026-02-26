Скандал разгорелся вокруг строительства общественной бани в Туркестане

В акимате Туркестанской области подтвердили, что по данному объекту уже проводились проверки. Специалисты зафиксировали ряд замечаний, дали поручения по их устранению и взяли дело на контроль. В ведомстве заверяют, что качество и безопасность строительных работ также находятся под постоянным контролем.