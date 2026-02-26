Диетолог призвала пересмотреть семейные застолья, чтобы не перекармливать близких

Эксперт рекомендует обратить внимание на состав рациона: питание должно включать белки, жиры и углеводы в правильных пропорциях с учётом индивидуальных особенностей каждого члена семьи. Привычные рецепты можно адаптировать, используя более полезные ингредиенты. Например, заменять картофель тыквой, пшеничную муку — альтернативными видами муки, а сахар — натуральными подсластителями.
Детям важно прививать понимание ценности пищи. Совместные походы за покупками и приготовление блюд помогают осознать ценность каждой порции и избежать переедания. Не менее значима и взаимная поддержка: когда вся семья участвует в изменении рациона, шансы на успешное внедрение новых привычек значительно возрастают.
Юлия Кашапова.
Диетолог, нутрициолог.
Кашапова подчёркивает, что главная цель застолья — не накормить «до отвала», а создать атмосферу уважения и удовольствия от еды. Родителям стоит помнить, что дети копируют поведение взрослых, поэтому личный пример играет ключевую роль.
Эксперт советует формировать новые семейные ритуалы, основанные на принципах здоровья и гармонии. Общение может строиться вокруг совместного досуга, прогулок, игр и спорта, а не исключительно за столом.
«Переход к здоровому образу жизни не означает отказ от всего любимого и традиционного. Главное — разумный подход, внимание к потребностям организма и взаимная поддержка в семье. Истинная забота проявляется не в количестве съеденного, а в качестве проведённого вместе времени и внимании к здоровью близких», — заключила собеседница Life.ru.
