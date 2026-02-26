Диетолог призвала пересмотреть семейные застолья, чтобы не перекармливать близких

На протяжении веков семейные застолья оставались символом тепла, единства и любви. Мы готовим блюда детства, следуем рецептам бабушек и мам, угощаем детей лакомствами и гордимся своими кулинарными успехами. Однако сегодня, когда всё больше людей сталкиваются с проблемами избыточного веса и хроническими заболеваниями, особенно важно научиться сбалансированному питанию. Об этом в беседе с Life.ru заявила диетолог и нутрициолог Юлия Кашапова.