Памятный знак Антону Павловичу Чехову установят в Хабаровске

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что команда Общественной палаты города Хабаровска инициировала проект создания в городе памятника и сквера имени А. П. Чехова — величайшему русскому писателю и драматургу, публицисту. Человеку, внесшему существенный вклад в развитие Дальнего Востока в конце XIX — начале XX века привлечением внимания к региону своим беспрецедентным для того времени путешествием. Территория, подлежащая благоустройству, расположена в районе объекта культурного наследия «Дом доходный С. Д. Таболова и А. А. Битарова до 1915 года» по ул. Калинина, 72 в Центральном районе города Хабаровска.