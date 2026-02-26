Памятный знак Антону Павловичу Чехову установят в Хабаровске

На очередном заседании Хабаровская городская дума приняла важнейшее для Общественной палаты Хабаровска и всей культурной и исторической среды города решение: «в целях увековечения памяти выдающегося писателя Антона Павловича Чехова… установить памятный знак на земельном участке, расположенном между зданиями № 68 и № 72 по улице Калинина», сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
«Ходатайство общественников об установке памятного знака Антону Павловичу Чехову поддержали городские депутаты», — говорится в сообщении.
Как отметила в своем докладе начальник городского управления культуры Ирина Жолобова, инициатором выступила АНО «Институт развития креативных индустрий Дальнего Востока», которая заручилась поддержкой нескольких общественных организаций.
«Эскизный проект памятного знака и фотофиксация места размещения согласованы с главным художником города, — уточнила Ирина Жолобова. — Финансирование работ и дальнейшее содержание гарантирует АНО “ИРКИ ДВ”.
Уже несколько лет Общественная палата Хабаровска при поддержке администрации города работает над проектом «Чехов на Амуре».
«Хабаровская городская дума единогласно поддержала наше ходатайство об установке памятника Чехову, творчество которого не подвластно времени и истории. Наш проект обрел юридические основания и необходимые разрешительные документы, — отметил руководитель инициативной группы по реализации проекта Юрий Березутский. — Сейчас ведем расчет стоимости и прорабатываем вопрос благотворительного сбора средств для установки памятника и строительства сквера».
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что команда Общественной палаты города Хабаровска инициировала проект создания в городе памятника и сквера имени А. П. Чехова — величайшему русскому писателю и драматургу, публицисту. Человеку, внесшему существенный вклад в развитие Дальнего Востока в конце XIX — начале XX века привлечением внимания к региону своим беспрецедентным для того времени путешествием. Территория, подлежащая благоустройству, расположена в районе объекта культурного наследия «Дом доходный С. Д. Таболова и А. А. Битарова до 1915 года» по ул. Калинина, 72 в Центральном районе города Хабаровска.