«СКА-Нефтяник» без особого труда выиграл у «Родины» матч четвертьфинала

Гости достойно держались до 15-й минуты, пока изящная многоходовка Джусоев — Мяаття — Кузнецов не открыла счёт, а потом проблемы у кировчан стали нарастать, подобно снежному кому — 5:0 к концу первого тайма. Во второй половине встречи «кабаны» ещё раз показали болельщикам уверенный и умный хоккей, доведя счёт в матче до 11:1.