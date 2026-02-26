«СКА-Нефтяник» без особого труда выиграл у «Родины» матч четвертьфинала

В Хабаровске вечером 25 февраля на льду «Ерофей Арены» хоккеисты «СКА-Нефтяника» провели с кировской «Родиной» первый матч из четвертьфинальной серии до трёх побед. Армейцы вновь продемонстрировали уверенную и красивую игру, завершив встречу с итогом 11:1, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В дебюте «Родина» попыталась навязать хозяевам поля агрессивную игру на встречных курсах, однако запала гостей хватило ненадолго, — отметили в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».
Гости достойно держались до 15-й минуты, пока изящная многоходовка Джусоев — Мяаття — Кузнецов не открыла счёт, а потом проблемы у кировчан стали нарастать, подобно снежному кому — 5:0 к концу первого тайма. Во второй половине встречи «кабаны» ещё раз показали болельщикам уверенный и умный хоккей, доведя счёт в матче до 11:1.
Голы: 1:0 (15 мин) Кузнецов (Мяаття Туомас). 2:0 (19) Чупин. 3:0 (31) Егорычев (Мяаття Туомас — угловой). 4:0 (37) Каланчин. 5:0 (44) Каланчин (Джусоев). 6:0 (47) Мяаття Туомас (Шардаков). 7:0 (64) Каланчин (Шардаков). 7:1 (67) Шельпяков (Литвинов). 8:1 (68) Шардаков (Джусоев). 9:1 (73) Джусоев. 10:1 (82) Каланчин (Шардаков). 11:1 (88) Бутенко.
В других играх XXXIV Чемпионата России Суперлиги 2025/26 зафиксированы следующие итоги:
«Кузбасс» — «Старт» 10:1, «Водник» — «СКА-Уральский Трубник» 8:4, «Динамо» — «Енисей» 8:5.
Вторая домашняя игра серии четвертьфинала Чемпионата России по бенди сезона 2025/26 с участием «СКА-Нефтяника» и «Родины» состоится в «Ерофей Арене» сегодня, 26 февраля. Начало игры в 19:00.