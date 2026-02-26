Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер сооснователь Wu-Tang Clan Оливер Power Грант

Один из основателей американской хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Оливер Грант, известный под псевдонимом Power, скончался в 52 года. Об этом сообщил коллектив в своём официальном аккаунте в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Покойся с миром, Power», — написали участники группы.

Причины смерти пока не раскрывают.

Оливер Грант работал с коллективом с самого начала — с 1992 года. Он продюсировал все семь студийных альбомов Wu-Tang Clan. Также он руководил бизнесом, связанным с брендированной продукцией группы и занимался выпуском одежды.

Ранее в Великобритании погиб телеведущий и блогер Джордан Джеймс Парк, известный как «король губ» из-за множества косметических процедур. Полиция предполагает — смерть наступила во время процедуры или сразу после неё.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.