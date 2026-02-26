Умер сооснователь Wu-Tang Clan Оливер Power Грант

«Покойся с миром, Power», — написали участники группы.
Причины смерти пока не раскрывают.
Оливер Грант работал с коллективом с самого начала — с 1992 года. Он продюсировал все семь студийных альбомов Wu-Tang Clan. Также он руководил бизнесом, связанным с брендированной продукцией группы и занимался выпуском одежды.
