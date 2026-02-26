Мошенники придумали новую схему с «заменой домофона»

Аферисты начали обманывать россиян в мессенджерах, представляясь соседями.
Злоумышленники звонят жертве, рассказывают, что в подъезде отключили домофон, и предлагают временный код доступа. Чтобы войти в доверие, они обсуждают жалобы других жильцов. После этого злоумышленники просят назвать код из смс, который придет якобы для замены домофона. На самом деле с его помощью мошенники получают доступ к аккаунтам или финансам человека, передает РИА Новости.
Мошенники стали чаще представляться сотрудниками налоговых органов и начинать разговор с обвинений в якобы неучтенном доходе или долгах, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. По его словам, расчет делается на внезапность и стресс, чтобы человек поверил в серьезность проблемы.
Мошенники в России начали мстить гражданам, которые не попались на их уловки. Повышенная осведомленность населения о схемах обмана вынуждает злоумышленников прибегать к новым тактикам.
Злоумышленники также разработали новую схему обмана, при которой они звонят или пишут жертвам якобы от имени их близких, чтобы получить доступ к финансам и персональным данным.