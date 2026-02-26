Мошенники придумали новую схему с «заменой домофона»

Злоумышленники звонят жертве, рассказывают, что в подъезде отключили домофон, и предлагают временный код доступа. Чтобы войти в доверие, они обсуждают жалобы других жильцов. После этого злоумышленники просят назвать код из смс, который придет якобы для замены домофона. На самом деле с его помощью мошенники получают доступ к аккаунтам или финансам человека, передает РИА Новости.