Московский планетарий: день в Москве концу марта будет длиться 13 часов

Продолжительность светлого времени суток в течение месяца увеличится на 2 часа 19 минут.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Продолжительность светлого времени суток в течение марта увеличится на 2 часа 19 минут и к концу месяца составит 13 часов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

20 марта, в день весеннего равноденствия, в России и других странах Северного полушария Земли наступит астрономическая весна.

«В марте продолжительность дня быстро увеличивается: от 10 часов 41 минуты в начале марта до 13 часов 00 минут в конце месяца на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 26 до 38 градусов», — сообщили ТАСС в планетарии.