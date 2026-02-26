Академия МЧС отказалась принять 8 млн рублей от экс-замглавы ведомства Барышева

4 июля 2025 года Солнечногорский гарнизонный военный суд приговорил Барышева к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Также суд назначил ему штраф в 200 тыс. рублей за подстрекательство к фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. Однако от этого наказания он был освобожден в связи с истечением срока давности.