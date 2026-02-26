Академия МЧС отказалась принять 8 млн рублей от экс-замглавы ведомства Барышева

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Академия гражданской защиты МЧС РФ вернула 8,3 млн рублей бывшему заместителю министра по чрезвычайным ситуациям России Павлу Барышеву, осужденному за мошенничество в особо крупном размере, которые он перевел в качестве погашения причиненного государству ущерба. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вадим Мышлявкин.
«Академия гражданской защиты МЧС России вернула денежные средства. Также отказалась принимать в счет возмещения причиненного преступлением ущерба незаконно полученную Барышевым квартиру в Химках. Поэтому в соответствии с приговором Солнечногорского гарнизонного военного суда вся сумма ущерба была размещена в пользу потерпевшего на депозитный счет суда», — сказал адвокат.
Ранее ТАСС сообщал, что на расчетный счет Академии гражданской защиты МЧС РФ были переведены 8,3 млн рублей для возмещения ущерба. Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Барышеву состоится 16 марта во Втором Западном окружном военном суде.
4 июля 2025 года Солнечногорский гарнизонный военный суд приговорил Барышева к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Также суд назначил ему штраф в 200 тыс. рублей за подстрекательство к фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. Однако от этого наказания он был освобожден в связи с истечением срока давности.
По версии следствия и суда, в 2017—2019 годах Барышев представил в суд подложные документы, подтверждающие право на обеспечение жильем. На их основании ему была предоставлена трехкомнатная квартира в Московском регионе. Ущерб, нанесенный государству, составил более 8,3 млн рублей.