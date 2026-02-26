Рубио: на переговорах по Украине удалось сузить круг вопросов

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио рассказал о ходе переговоров по Украине, по его словам, их участникам «удалось сузить круг вопросов» для урегулирования.
Он уточнил, что оставшиеся вопросы являются «очень и очень сложными».
«Я думаю, что мы добились прогресса в сужении круга вопросов, но я думаю, что некоторые вопросы всё ещё остаются очень и очень сложными», — сказал Рубио в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Кроме того, он отметил, что терпение президента США Дональда Трампа в вопросе темпов урегулирования украинского конфликта имеет пределы.
Переговоры в Женеве с участием делегаций из Российской Федерации, Соединённых Штатов и Украины состоялись 17−18 февраля. Делегацию РФ на встрече возглавил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он назвал дискуссии «тяжёлыми, но деловыми».
Постпред РФ в Организации Объединённых Наций Василий Небензя подчеркнул, что российская сторона ценит позицию Соединённых Штатов по Украине. Небензя отметил, что Российская Федерация ответственно подходит к трёхсторонним переговорам.