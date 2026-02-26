Астроном Маслов: россияне могут увидеть этой весной четыре кометы

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Четыре кометы можно будет увидеть в апреле и марте. Наиболее интересна для наблюдения комета C/2025 R3 (PanSTARRs), которую лучше всего будет видно 19 апреля, сообщил ТАСС Михаил Маслов, ведущий инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ).
«C/2025 R3 (PanSTARRs). Довольно многообещающая комета весны 2026 года с перигелийным расстоянием около 0,5 астрономических единиц. Перигелий (самая близкая к Солнцу точка орбиты небесного тела — прим. ТАСС) этой кометы ожидается 19 апреля», — приводит слова астронома пресс-служба вуза.
По словам Маслова, к середине апреля ее яркость вырастет с 10 до 5 звездной величины, что может сделать ее очень хорошим объектом как для визуальных наблюдений в телескоп (а в апреле также и в бинокль), так и для астрофотографии. «Можно ожидать, что у кометы разовьется достаточно хороший ионный хвост, также вероятно наличие пылевого хвоста, хотя соотношение пылевого и газового материала в выбрасываемом веществе для каждой кометы индивидуально», — отметил Маслов.
Инженер обсерватории НГУ пояснил, что количество ясных ночей весной в целом возрастает по сравнению с зимой, особенно в апреле и мае, однако одновременно с этим постепенно уменьшается продолжительность астрономической ночи, которая в мае сходит на нет.
О других кометах весны.
В марте астрономы-любители также смогут наблюдать короткопериодическую комету семейства Юпитера — 24P/Schaumasse. «В этот период лучше всего ее будет наблюдать в предутреннее время, примерно с 3 до 6 часов утра», — прокомментировал ученый НГУ.
В течение марта-апреля для любительских телескопов также будет доступна комета C/2024 E1 (Wierzchos), яркость которой уже будет убывать. «Также комета должна стать неплохим объектом для астрофотографии, особенно в марте, когда у нее вероятно будут видны два хвоста — ионный и пылевой», — добавил эксперт.
Он уточнил, что в начале апреля есть вероятность появления кометы C/2026 A1 (MAPS) из семейства околосолнечных комет Крейца. Считается, что это семейство было порождено большой кометой, распавшейся когда-то очень давно при сближении с Солнцем. «Однако кометы — весьма непредсказуемые объекты, особенно такие, которые проходят рядом с Солнцем, а данная комета в перигелии пройдет всего лишь примерно в 100 тыс. км над солнечной фотосферой, то есть она почти столкнется с Солнцем. Наиболее вероятно, что она полностью испарится при таком сближении, однако сложно сказать, какую яркость она успеет до этого набрать», — пояснил Маслов.