Астроном Маслов: россияне могут увидеть этой весной четыре кометы

Он уточнил, что в начале апреля есть вероятность появления кометы C/2026 A1 (MAPS) из семейства околосолнечных комет Крейца. Считается, что это семейство было порождено большой кометой, распавшейся когда-то очень давно при сближении с Солнцем. «Однако кометы — весьма непредсказуемые объекты, особенно такие, которые проходят рядом с Солнцем, а данная комета в перигелии пройдет всего лишь примерно в 100 тыс. км над солнечной фотосферой, то есть она почти столкнется с Солнцем. Наиболее вероятно, что она полностью испарится при таком сближении, однако сложно сказать, какую яркость она успеет до этого набрать», — пояснил Маслов.