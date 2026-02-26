МИД РФ: Украина применяет химоружие против российских военных и мирных жителей

Узнать больше по теме

ОЗХО: организация, которая контролирует химическое оружие во всем мире

ОЗХО — одна из ключевых международных организаций, отвечающих за контроль над химическим оружием и предотвращение его распространения. Сегодня она объединяет большинство стран мира и участвует в расследованиях, инспекциях и международных проверках. В этом материале — основные сведения об ОЗХО, ее структуре, задачах и значении.