Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: Украина применяет химоружие против российских военных и мирных жителей

Украинские вооруженные формирования систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения в зоне специальной военной операции. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Украинские вооруженные формирования систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения в зоне специальной военной операции. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

По словам дипломата, все случаи применения химоружия фиксируются и документируются компетентными органами РФ. Он подчеркнул, что действия Киева нарушают обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Россия регулярно распространяет эти данные в ОЗХО, Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, доводя до сведения мирового сообщества информацию о нарушениях киевского режима, передает ТАСС.

21 января ветеран СВО с позывным Матрос рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) появилось новое опасное химическое оружие, применяемое Вооруженными силами Украины (ВСУ). По его словам, речь идет о боеприпасе, который срабатывает при подходе и выделяет пену, испаряющую ядовитый газ. Ветеран предупредил, что оружие уже привело к потерям.

Узнать больше по теме
ОЗХО: организация, которая контролирует химическое оружие во всем мире
ОЗХО — одна из ключевых международных организаций, отвечающих за контроль над химическим оружием и предотвращение его распространения. Сегодня она объединяет большинство стран мира и участвует в расследованиях, инспекциях и международных проверках. В этом материале — основные сведения об ОЗХО, ее структуре, задачах и значении.
Читать дальше