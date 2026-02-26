Украинские вооруженные формирования систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения в зоне специальной военной операции. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.
По словам дипломата, все случаи применения химоружия фиксируются и документируются компетентными органами РФ. Он подчеркнул, что действия Киева нарушают обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
21 января ветеран СВО с позывным Матрос рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) появилось новое опасное химическое оружие, применяемое Вооруженными силами Украины (ВСУ). По его словам, речь идет о боеприпасе, который срабатывает при подходе и выделяет пену, испаряющую ядовитый газ. Ветеран предупредил, что оружие уже привело к потерям.