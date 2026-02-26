В РФ смягчат ограничения для трудоустройства несовершеннолетних на производства

«Министерство труда инициировало изменение нормативно-правовых актов. В ближайшее время, уже в марте, мы должны будем на площадке комитета в Государственной думе их итоговую версию обсудить, далее они будут подписаны, и новые требования вступят в силу. Я думаю, что как раз уже новый выпуск [из техникумов и колледжей] сможет ориентироваться на те изменения, которые позволят трудиться там, где сегодня еще по, я бы сказал, излишне навязанным требованиям, связанным якобы с безопасностью, они трудиться не могут», — сказал Нилов.