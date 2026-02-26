В РФ смягчат ограничения для трудоустройства несовершеннолетних на производства

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Власти РФ планируют к лету смягчить ограничения для трудоустройства несовершеннолетних на производства, которые когда-то давно были признаны опасными. Для этого будет проводиться оценка условий труда, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Должен быть новый документ, который заметно сократит ограничения, но принцип сохранится: принцип защиты прав несовершеннолетних, но при этом создание дополнительных условий для трудоустройства», — сказал депутат.
Он отметил, что работодатели жалуются на правовой пробел — с одной стороны, несовершеннолетние имеют право получать профессиональное образование и проходить практику на предприятии, но трудоустроиться затем не могут, если производство отнесено к вредным и опасным. В результате, например, «в 17,5 года дипломированный специалист выходит на рынок труда» и не может получить работу по профессии.
«Так вот, найден новый механизм, и через оценку условий труда будут в отдельных случаях [на такие производства] допущены несовершеннолетние. Хочу подчеркнуть, речь идет не про вредные условия труда. Речь идет про те условия труда, которые были опасны 20 лет назад, но ситуация поменялась: сегодня там находиться более безопасно, чем на улице, но по действующим устаревшим нормам производство считается опасным», — отметил парламентарий.
«Министерство труда инициировало изменение нормативно-правовых актов. В ближайшее время, уже в марте, мы должны будем на площадке комитета в Государственной думе их итоговую версию обсудить, далее они будут подписаны, и новые требования вступят в силу. Я думаю, что как раз уже новый выпуск [из техникумов и колледжей] сможет ориентироваться на те изменения, которые позволят трудиться там, где сегодня еще по, я бы сказал, излишне навязанным требованиям, связанным якобы с безопасностью, они трудиться не могут», — сказал Нилов.
«После проведения оценки условий труда, если это место признается безопасным, значит, несовершеннолетний, получивший соответствующее образование, сможет там трудиться», — заключил депутат.