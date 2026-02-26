Иллюзионист Геллер заявил, что осматривал гигантский НЛО в Южной Корее

На территории Южной Кореи находится гигантский инопланетный корабль. Об этом заявил израильский иллюзионист Ури Геллер. Артист утверждает, что якобы лично осматривал НЛН по просьбе американских властей.
Геллер рассказал изданию Daily Star (DS), что инопланетный корабль был таким огромным, что американские военные инженеры не нашли способа сдвинуть его с места. Также он утверждает, что ощущал исходящую от расположенных рядом с кораблём камней некую таинственную энергию.
Геллер утверждает, что видел тоннели, которые якобы прорыли спецслужбы Северной Кореи, чтобы добраться до корабля, и пожаловался, что некие структуры угрожали ему, требуя «держать язык за зубами» и никому не сообщать об увиденном.
После этого астрофизик Ави Лёб поддержал намерения Трампа рассекретить инопланетян.
