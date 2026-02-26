Протоиерей Новиков: допустимость морепродуктов в Великий пост не урегулирована

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Русская Православная Церковь не выработала общецерковного решения о допустимости морепродуктов в Великий пост из-за их редкого употребления в прошлом, поэтому среди духовенства существуют разные позиции. Об этом ТАСС рассказал настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков.
«По-моему, нет какого-то однозначного ответа на этот вопрос. Мое личное мнение, что нет, но есть священнослужители, которые считают, что да. У нас общецерковного ответа не существует. Когда-то была идея подготовить документ о посте и таких нюансах, но она остановилась, потому что сейчас ситуация в мире не располагает к рассуждениям на подобные темы», сказал он, отвечая на вопрос о допустимости употребления морепродуктов в период Великого поста.
По его словам, сегодня в греческих церквях ведутся споры о том, исторически ли обосновано допущение морепродуктов в Великий пост или оно является более поздним нововведением. «В Русской Православной Церкви, как вы понимаете, такая проблема не стояла, потому что в старой России морепродукты не были распространены», — добавил священник.
Отец Андрей отметил, что в будущем может прийти «благовремение для рассмотрения подобных нюансов». «При этом никакое решение в Церкви не принимается как новшество — всегда изучается церковная история и какие-то прецеденты, на основании которых может быть сделан вывод», — подчеркнул собеседник агентства.
«Пока же именно по морепродуктам существуют две позиции. Я лично придерживаюсь того, что их употреблять в Великий пост нельзя», — заключил протоиерей.