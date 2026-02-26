Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи могут сообщить о питании и поборах в школах прокурорам

Надзорное ведомство открывает «горячую линию» для родителей юных омичей.

Источник: Freepik

«Горячую линию» по вопросам качества питания и законности внесения пожертвований образовательным организациям проведёт сегодня, 26 февраля, прокуратура Омска. Старший помощник прокурора города Надежда Заровчатская ответит на вопросы родителей с 09.00 до 13.00 часов.

Задать вопросы и сообщить о незаконных взиманиях денежных средств и или нарушениях при организации питания детей можно по телефону: 31−53−18.

Все обращения будут рассмотрены органами прокуратуры. Заявители будут уведомлены о результатах проверки.

Ранее мы писали, что в омских школах за последние три года составили 161 административный протокол из-за нарушений в качестве питания. С 2020 года в регионе проводятся плановые проверки всех организаторов питания и поставщиков продуктов.