В Омске планируют снести более 150 частных домов ради нового квартала

Согласно установленной процедуре, следующим шагом мэрии должен стать поиск застройщика, который этот самый проект реализует — участок будет выставлен на аукцион. Однако, как показывает практика, связываться с расселением частного сектора застройщики не хотят. На данный момент в городе реализуется два проекта КТР, но в обоих случаях застройщики зашли на территорию, где жилой застройки не было. Участок на 21-й Амурской освоил «Завод строительных конструкций № 1», построив там четыре жилых дома. Бывшую территорию «Сибзавода» площадью 15 га застраивает компания «Траст-Инвест».