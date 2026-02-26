В Омске планируют снести более 150 частных домов ради нового квартала

Администрация города Омска подготовила очередной проект комплексного развития территории (КТР) на месте уже сложившейся городской застройки. Новые многоэтажные дома и социальные объекты должны появиться на месте частного сектора в створе улиц 10 лет Октября— 20-я Линия—Лермонтова—14-я Линия в Центральном округе.
Общая площадь участка, который планируется под КТР, составляет 10,13 га. Под снос на этой территории мэрия определила 153 частных дома, шесть объектов незавершенного строительства и шесть малоэтажных зданий. На этом участке также находится мечеть, культовый объект сносить не будут.
По проекту КТР, вместо ушедших под снос построек, здесь предстоит построить многоэтажные дома, в которых в совокупности будет не менее 65 832 кв. метров жилья, и социальные объекты. Срок реализации проекта составляет 10 лет.
Согласно установленной процедуре, следующим шагом мэрии должен стать поиск застройщика, который этот самый проект реализует — участок будет выставлен на аукцион. Однако, как показывает практика, связываться с расселением частного сектора застройщики не хотят. На данный момент в городе реализуется два проекта КТР, но в обоих случаях застройщики зашли на территорию, где жилой застройки не было. Участок на 21-й Амурской освоил «Завод строительных конструкций № 1», построив там четыре жилых дома. Бывшую территорию «Сибзавода» площадью 15 га застраивает компания «Траст-Инвест».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Первый в Омске аукцион по застройке частного сектора по программе КРТ не состоялся.
На смену депрессивному частному сектору — современные кварталы. В Омске готовится к реализации первый проект комплексного развитии территории с уже сложившейся застройкой.