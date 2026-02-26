Травля в школе закончилась судом — родителей оштрафовали за буллинг

«Судом установлено, что в декабре 2025 года в селе Жамбыл Мойынкумского района 3 несовершеннолетних мальчика, обучающиеся в средней школе, систематически оказывали давление на учеников школы, привлекая их к выполнению различных работ, тем самым совершив действия, квалифицированные как буллинг (в том числе кибербуллинг)», — говорится в сообщении.