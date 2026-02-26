Ричмонд
Травля в школе закончилась судом — родителей оштрафовали за буллинг

В Жамбылской области суд привлек троих родителей к ответственности за то, что их дети подвергали буллингу других учеников школы, сообщили в областном суде.

Источник: Курсив

«Судом установлено, что в декабре 2025 года в селе Жамбыл Мойынкумского района 3 несовершеннолетних мальчика, обучающиеся в средней школе, систематически оказывали давление на учеников школы, привлекая их к выполнению различных работ, тем самым совершив действия, квалифицированные как буллинг (в том числе кибербуллинг)», — говорится в сообщении.

Вина правонарушителей подтверждена протоколами, сообщениями о происшествии, письменными заявлениями и объяснениями представителей потерпевших.

В суде родители троих мальчиков признали вину, извинились и пояснили, что впредь подобных ситуаций допущено не будет. Родители троих потерпевших учеников также признали все обстоятельства дела.

Санкция ч.1 ст.127−2 КоАП предусматривает предупреждение или штраф в размере 10 МРП. С учетом характера правонарушения, личностей правонарушителей и смягчающих обстоятельств суд назначил каждому родителю штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге).

Ранее «Курсив» писал о том, что стримеров-иностранцев арестовали в Алматы за оскорбления казашек в TikTok.