В Приморском океанариуме белухи спят на спине

ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Белухи в Приморском океанариуме во Владивостоке, в отличие от диких условий, могут спать на спине, животные дремлют между тренировками, сообщает учреждение.
Океанариум опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором две белухи «лежат» на спине у дна бассейна, пока другие особи плавают над ними.
«Вы когда-нибудь видели, как спят белухи? Да, даже на спине! Особенно так любят предаться дремоте наши любознательные и игривые Мий и Нил. В основном парни спят в перерывах между тренировками короткими фазами по 5 минут», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в природе чаще всего белухи спят, «дрейфуя» в горизонтальном или вертикальном положении. В это время у них поочередно отключается то одно полушарие мозга, то другое. Так животные не теряют бдительности и помнят о том, что нужно всплыть наверх и сделать вход.
«В дельфинарии же все по-другому — здесь белухи себя чувствуют в полной безопасности и поэтому спят как хотят», — сообщает океанариум.
Ранее главный специалист Базы исследования морских млекопитающих Приморского океанариума, научный сотрудник Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН Игорь Катин рассказал РИА Новости, что белухи в океанариуме хорошо различают человеческий голос, реагируют на свои имена и даже «общаются» с людьми.