В Приморском океанариуме белухи спят на спине

Отмечается, что в природе чаще всего белухи спят, «дрейфуя» в горизонтальном или вертикальном положении. В это время у них поочередно отключается то одно полушарие мозга, то другое. Так животные не теряют бдительности и помнят о том, что нужно всплыть наверх и сделать вход.