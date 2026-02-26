В Новосибирской области построят крупнейшую детскую школу искусств

Новая школа продолжит развитие культурной инфраструктуры в районах области. В последние годы в регионе уже открылись новые объекты: школа искусств в Черепаново, дома культуры в селе Ярково и посёлке Озеро-Карачи, готовится к вводу детская музыкальная школа в Академгородке.