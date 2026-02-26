В Новосибирской области построят крупнейшую детскую школу искусств

В рабочем посёлке Ордынское построят новую детскую школу искусств — она станет крупнейшим культурным объектом такого типа в Новосибирской области. Подрядчик уже определён. По итогам аукциона подрядчиком стала компания «Агросервис». Строительство планируют завершить до конца 2028 года. Проект реализуют при поддержке нацпроекта «Семья».
«Строителям предстоит построить трёхэтажное здание с двумя зрительными залами — на 240 и 70 мест, библиотечно-информационным центром, помещениями для занятий музыкой, хореографией, живописью, декоративно-прикладным творчеством, театральным искусством», — сообщили в правительстве Новосибирской области.
Новая школа продолжит развитие культурной инфраструктуры в районах области. В последние годы в регионе уже открылись новые объекты: школа искусств в Черепаново, дома культуры в селе Ярково и посёлке Озеро-Карачи, готовится к вводу детская музыкальная школа в Академгородке.