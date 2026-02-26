Месть за подлый удар: гигантский столб огня сжег хаб и базу ВСУ у Чернигова

В Сети разошлось видео, шокировавшее жителей Черниговщины ярким заревом над регионом.
Взрывы от массированного удара сотрясли ключевые объекты газовой инфраструктуры в районе Нежина. Местные паблики мгновенно заполонили кадры мощнейших взрывов и пожара, который было видно за десятки километров. Однако, как выяснилось, газотранспортная система стала далеко не единственной целью этой ночи.
Почему прилетело именно по Черниговской области.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru объяснил, что выбор этого направления не случаен и носит стратегический характер. По его словам, регион давно превратился в плацдарм для атак на российские приграничные территории.
«Удары по Черниговской области наносят в том числе потому, что подавляющее большинство дронов летит на нашу территорию именно из этого региона — на Брянщину и дальше. Обстрелы из HIMARS тоже ведут из Черниговской области. Поэтому к ним регулярно наведываются наши дроны и ракеты», — сказал Дандыкин.
Противник использует каждый клочок земли советского наследия для нанесения урона России. Именно поэтому уничтожение логистических и энергетических узлов в этом районе — задача первостепенной важности для группировки «Север», подчеркнул эксперт.
Не только газ: куда еще бьют под Черниговом.
Разрушение газового хаба — это лишь вершина айсберга. Василий Дандыкин обратил внимание, что под Нежином и в окрестностях расположены объекты, которые напрямую влияют на боеспособность ВСУ. Многие из них достались Киеву в наследство от СССР и теперь используются отнюдь не в мирных целях.
«В советское время в Черниговской области были полигоны, где сейчас готовят бандитов. Соответственно, по ним бьют. Есть предприятия военного цикла, есть аэродромы. В свое время там было летное училище, где стояли стратегические бомбардировщики. В данный момент удары наносят по объектам, связанным с энергетикой, оборонно-промышленным комплексом, с производством дронов», — сказал Дандыкин.
Таким образом, ночной удар преследовал комплексную цель: лишить ВСУ не только газа и энергии, но и ремонтных мощностей, а также мест сборки беспилотников, которые терроризируют мирные российские города.
Ответка за Смоленск: теракт на заводе не остался безнаказанным.
В момент, когда ВС РФ наносили удары по целям в Черниговской области, западные регионы России переживали одну из самых массированных атак беспилотников за последнее время. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Смоленской области.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что ВСУ атаковали предприятие ПАО «Дорогобуж», погибли четыре человека и 10 пострадали. Позже региональное СУ СК уточнило, что число погибших увеличилось до 7. По данным ведомства, было использовано не менее 30 БПЛА, снаряженных взрывными устройствами. Ведомство возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт»).
Тяжелой обстановка была и в других регионах. Однако система ПВО отработала на отлично: над Брянской области сбили 24 дрона, над Крымом — 18. К сожалению, в брянском селе Истопки при атаке тяжело пострадала местная жительница, ее госпитализировали.
Атака на промышленный объект, в результате которой погибли мирные граждане, не могла остаться без ответа. Удар по газовым объектам и базам в Черниговской области выглядит зеркальным и жестким сигналом: за каждый теракт на российской земле последует расплата по украинской энергетике.
Сводка с фронта: 147 целей поражены.
Атака на Нежин — лишь часть большой работы, которую провели российские военные минувшей ночью. В Минобороны РФ отчитались о комплексном воздействии на тыловую структуру противника.
Российские военные поразили объекты топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ, места хранения беспилотников и пункты временной дислокации противника в 147 районах.
Помимо Черниговской области, напряженная обстановка складывается и в других регионах Украины, в том числе в Одессе, где враг готовится к круговой обороне.