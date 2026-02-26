Казахстанцы стали поводом для шуток над Исламом Чесноковым в Шотландии

По словам Чеснокова, казахстанские болельщики продолжают поддерживать его и в шотландском клубе — они оставляют комментарии на страницах ФК. «Конечно, я это замечаю — количество казахстанских болельщиков в соцсетях. Ребята в команде даже немного шутят по этому поводу. Когда я попал в стартовый состав, парни сказали: “Вот и все, теперь флаг Казахстана взорвется в комментариях”. Меня это устраивает. В конце концов, я представляю Казахстан, так что это нормально», — заявил спортсмен.