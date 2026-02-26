Ричмонд
Казахстанцы стали поводом для шуток над Исламом Чесноковым в Шотландии

Полузащитник сборной Казахстана Ислам Чесноков, который сейчас играет за шотландский «Хартс», ответил на вопрос о количестве казахстанских фанатов в соцсетях клуба, передает Sports.kz.

Источник: Nur.kz

По словам Чеснокова, казахстанские болельщики продолжают поддерживать его и в шотландском клубе — они оставляют комментарии на страницах ФК. «Конечно, я это замечаю — количество казахстанских болельщиков в соцсетях. Ребята в команде даже немного шутят по этому поводу. Когда я попал в стартовый состав, парни сказали: “Вот и все, теперь флаг Казахстана взорвется в комментариях”. Меня это устраивает. В конце концов, я представляю Казахстан, так что это нормально», — заявил спортсмен.

Напомним, в «Хартс» Ислам Чесноков перешел в зимнее трансферное окно из костанайского «Тобола». Казахстанец провел за шотландскую команду четыре матча и в последнем забил свой дебютный гол.