Вэнс: Инцидент с катером под флагом США у Кубы «не настолько плох»

Администрация США не рассматривает инцидент в кубинских водах как нечто вызывающее значительное беспокойство. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
— Ситуация, которую мы наблюдаем, будем надеяться, не настолько плоха, как можно было бы опасаться. Но большего сказать не могу — просто потому, что не знаю, — заявил политик.
25 февраля МВД Кубы сообщило, что катер под американским флагом вторгся в территориальные воды Кубы и открыл огонь по кубинским пограничникам. Судно с номером FL7726SH перехватило подразделение кубинских пограничников в составе пяти человек. Нарушители открыли огонь, в результате ранения получил командир кубинского судна.
15 февраля американские военные захватили танкер Veronica III, на борту которого находилась иранская нефть. В Пентагоне отметили, что судно пыталось обойти карантин, установленный президентом США Дональдом Трампом.
Помимо этого, 21 января американцы захватили танкер Sagitta. Этот шаг был направлен на то, чтобы «добиться вывоза нефти из Венесуэлы на законных основаниях и в надлежащей координации».