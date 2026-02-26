Гагин: при штурме Святогорска бойцы РФ будут бережно относиться к Лавре

«Боевая операция идёт прямо сейчас, поэтому говорить о каких-то деталях пока несвоевременно. Но наши военнослужащие, естественно, будут бережно относиться к монастырю — к самой Лавре. Очень многие бойцы у нас православные. Стоит отметить, что и воины, исповедующие ислам или буддизм, также уважительно относятся к святыням других народов, потому что это российская армия. У нас нет привычки разрушать храмы и устраивать гонения на священнослужителей любой конфессии», — отметил Гагин.