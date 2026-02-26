Гагин: при штурме Святогорска бойцы РФ будут бережно относиться к Лавре

Российские бойцы при штурме Святогорска в ДНР будут бережно относиться к Свято-Успенской лавре, расположенной на территории города, сообщил aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что на окраинах Святогорска идут боевые действия.
«Боевая операция идёт прямо сейчас, поэтому говорить о каких-то деталях пока несвоевременно. Но наши военнослужащие, естественно, будут бережно относиться к монастырю — к самой Лавре. Очень многие бойцы у нас православные. Стоит отметить, что и воины, исповедующие ислам или буддизм, также уважительно относятся к святыням других народов, потому что это российская армия. У нас нет привычки разрушать храмы и устраивать гонения на священнослужителей любой конфессии», — отметил Гагин.
При этом собеседник издания не исключил, что подразделения ВСУ будут искать убежище и располагать свои позиции в том числе и в монастыре.
«У этих людей нет ничего святого, поэтому, вероятнее всего, вражеские бойцы попытаются укрыться на территории обители», — сказал Гагин.
Эксперт также обозначил, что освобождение Святогорска, а также Славянска и Краматорска проходит с приоритетом беречь личный состав.
«Прежде всего, используется авиация, артиллерия и беспилотники, чтобы “отработать” противника в пунктах временной дислокации, лишить его тылового обеспечения и прервать логистические цепочки снабжения. И только после этого можно будет говорить о наземной операции, то есть когда пехота ВС РФ пойдёт на штурм», — подытожил Гагин.
Напомним, несколько дней назад сообщалось, что продвигающиеся на краснолиманском направлении российские подразделения выбивают украинских боевиков с окраин села Александровка под Святогорском.